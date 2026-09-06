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Газета.ру

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Захарова: Зеленский переплюнул Усаму Бен Ладена

Захарова: Зеленский переплюнул Усаму Бен Ладена

Президент Украины Владимир Зеленский «переплюнул» основателя радикальной исламистской организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усаму бен Ладена.

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