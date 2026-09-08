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Скачок японской иены до семимесячного максимума и ралли цен на нефть в Азии

Скачок японской иены до семимесячного максимума и ралли цен на нефть в Азии

На азиатских торгах 8 сентября 2026 года японская иена продемонстрировала резкое укрепление до 153,51 иены за доллар США, зафиксировав максимальный уровень с февраля.

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