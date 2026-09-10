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Царьград

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Япония требует перерисовать карту ООН из за Курил

Япония требует перерисовать карту ООН из за Курил

Япония потребовала от ООН исправить новую карту мира "Равная Земля", на которой Курильские острова изображены в составе России.

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