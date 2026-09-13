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Царьград

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Брынцалов объявил бесплатное обучение для проваливших ОГЭ школьников

Брынцалов объявил бесплатное обучение для проваливших ОГЭ школьников

В Подмосковье школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно освоить рабочие профессии в 15 техникумах. Обучение начнётся до 30 октября и продлится до восьми месяцев.

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