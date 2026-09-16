Как одна пластинка 1956 года навсегда связала Леннона и Маккартни

Есть музыка, которая не просто звучит в определённый момент, а становится частью личной истории. Она сопровождает человека годами, всплывает в памяти в самые неожиданные мгновения и возвращает в состояние, когда всё казалось проще и ярче.
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