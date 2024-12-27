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Медведев обещает наказать Европу за отказ помочь русским морякам

Медведев обещает наказать Европу за отказ помочь русским морякам

Дмитрий Медведев призвал наказать Европу за инцидент с русскими моряками судна "Урса Майор", которым отказалось помочь норвежское судно.

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