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Аллерголог дала советы по борьбе с весенней аллергией

Аллерголог дала советы по борьбе с весенней аллергией

Весна приносит не только тепло и свет, но и цветение, которое часто становится причиной аллергии. Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что весенняя аллергия постепенно подступает, и аллергикам лучше носить с собой антигистаминные препараты.

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