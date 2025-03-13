Аллерголог дала советы по борьбе с весенней аллергией

Весна приносит не только тепло и свет, но и цветение, которое часто становится причиной аллергии. Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что весенняя аллергия постепенно подступает, и аллергикам лучше носить с собой антигистаминные препараты.