Европа готовится к войне: НАТО разбухает и расширяется, заявил Путин. ► Ряд европейских лидеров в открытую заявляют, что готовятся к войне с Россией; ► Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, европейцы продолжают нагнетать ситуацию; ► У России нет никаких агрессивных планов насчет Европы, мы готовы к сотрудничеству и восстановлению отношений; «Давайте жить дружно иначе нам придется отвечать, по-другому не будет», — подчеркнул президент.