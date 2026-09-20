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Авторадио

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В Иркутской области юные хоккеисты госпитализированы с отравлением

В Иркутской области произошло массовое отравление юных хоккеистов из клубов «Авангард» и «Кристалл», которые ехали на соревнования.

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