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Слуцкий о претензии к комментаторам: «Я не чувствую поддержки от них. В хоккее это единство – комментатор и тренер хвалят продукт. Футболисты не чувствуют, что мы в одной индустрии»

«У меня основная претензия – к уровню голой квалификации. Вы должны ее бесконечно ее повышать. Как и все.

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