Появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста -- Казанская декларация БРИКС

Казань /Россия/, 24 октября /Синьхуа/ -- В мире появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста, говорится в Казанской декларации, принятой в среду странами-участницами БРИКС на 16-м саммите.
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