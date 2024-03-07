Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Странно получается иуде Солженицыну и хитрожопому жиду памятники и доски , это за то ,что один призывал сброить атомн...Мемориальную доск...

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Под Авдеевкой наблюдаются «качели», противник бросает в бой «Абрамсы», которые берегли на крайний случай Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после их бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Верните икону «Троица» в храм Христа Спасителя, а Сергея Суровикина на фронт, тогда и победим.
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8 час.
Зоя Копань
А Вы наверное знаете за что его убрали, раз за него просите, расскажите?
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7 час.

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