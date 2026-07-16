Владислав Гулевич. Политическое украинство – синоним преступленияКонфликт вокруг ОУН–УПА* — лишь отражение масштабной исторической трансформации, последствия которой ощущаются до сих пор Ссора Киева и Варшавы вокруг культа запрещённой в России террористической организации ОУН-УПА* на Украине – круги на воде от более основательного явления, а именно перепрошивки юго-западной ветви русского народа, получивших название малороссов (или русинов, если говорить о нынешней Западной Украине), в новую политическую общность под названием украинцы.
Украинство и бандеровщина - ядовитая экибана сатаны
Комментарии
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Виктор Луговой
Ну и заголовочек... Икенобо знаю, охара знаю, согэцу знаю. Морибана и нагейре. То, из чего состоит икэбана. А вот что такое ЭкИбана - ет вопросий.
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Юрий Золотарев
Поправочка: "Политический украинец всегда - ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ нацист"!
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Константин Сорокин
Золотарёву - очень правильеая поправка
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