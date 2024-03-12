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Добрый Мир

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Союзники вусмерть разругались: Нетаньяху разнес заявления Байдена

Союзники вусмерть разругались: Нетаньяху разнес заявления Байдена

Вчера 7,5K прочитали Биньямин Нетаньяху заявил, что Джо Байден “неправ”, после того как президент США раскритиковал израильский подход к войне в Газе.

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