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Экс-раннинбек НФЛ Левеон Белл арестован из-за задолженности по алиментам

Бывший раннинбек НФЛ Левеон Белл был арестован в городе Кантон (штат Огайо) по ордеру, выданному в штате Мичиган.

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