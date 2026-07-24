Новую «ливнёвку» прокладывают в центре Владивостока

Новый участок ливневой канализации начали обустраивать в центре Владивостока. Главная задача специалистов — организовать качественный водосбор и подключить его к уже существующей городской системе, сообщает PRIMPRESS.
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