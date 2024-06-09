В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма о борьбе с коррупцией

В Севастополе прошла премьера короткометражного фильма, посвящённого проблеме коррупции. 7 июня в ГБОУ ДО «Малая академия наук» состоялось мероприятие, на котором состоялась премьера фильма и прошла церемония награждения актёров.
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