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Вести Севастополь

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В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма о борьбе с коррупцией

В Севастополе прошла премьера короткометражного фильма, посвящённого проблеме коррупции. 7 июня в ГБОУ ДО «Малая академия наук» состоялось мероприятие, на котором состоялась премьера фильма и прошла церемония награждения актёров.

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