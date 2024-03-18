Израиль нападет на Рафах: Что будет с мирными жителями?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит мирных жителей в ловушке в Рафахе, когда его силы начнут долгожданное нападение на южный город Газы, где укрылись более миллиона палестинцев.
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