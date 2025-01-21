Мошенники придумали новые схемы кражи средств после выпуска токена $TRUMP

Мошенники стали создавать новые сайты для кражи средств с криптокошельков. Ресурсы используют упоминание мем-токена $TRUMP для привлечения жертв, рассказала «Известиям» старший аналитик Digital Risk Protection компании F.
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