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«Получите, распишитесь»: Американский маневр украинских военных насмешил немцев

«Получите, распишитесь»: Американский маневр украинских военных насмешил немцев

Аудиторию немецкого издания «Die Welt » насмешил «американский манёвр» украинских военных, который использовали ВСУ при контрнаступлении.

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