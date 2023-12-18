Хидэки Камия может вновь объединиться с создателем серии Resident Evil для работы над новой игройНа днях в сети появились довольно откровенные комментарии от Хидэки Камии относительно его ухода из PlatinumGames и будущих игр.
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