Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Обычно новые программы операционной системы принимает специальный комитет.  Так в Линукс, например. Так что написать ...«Нужно создать ци...
  • sergei shadrin
    Stubb в переводе с щведского означает пеньХейнола плачет, а...
  • Алексей Смирнов
    данный пример чётко даёт понять. что монархия, в любом виде. в стране не приемлема.Чего боялся Алекс...

Животный ужас. Поступившая информация из Курской области вызвала шок на Западе

Животный ужас. Поступившая информация из Курской области вызвала шок на Западе

Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lislis lissil
Зеленский может быть уверен лишь в одной единственной для него гарантии- его шея рано или поздно встретиться с качественной веревкой-которая сожмется на его шее мертвой хваткой и он повиснет над той землей-которую ограбил и пытался уничтожить!Где бы он не находился+куда бы он не убежал-конец его однозначен именно на виселице- так что альпенштока-он может не бояться !
Ответить
7 час.
Dmitry Nikitin
И правильно ирландец падаль не считал! Вообще никого оттуда выпускать нельзя. Знали, на что шли. Никаких договоров. Из никто соблюдать не собирается, разве не ясно?!
Ответить
7 час.
Валерий Фоменков
Бандерье - это расходный материал, подлежащий утилизации путём возвращения в семейные скотомогильники, откуда их выволокли. И к славянам этот генетический мусор вообще не имеет никакого отношения, от слова совсем. Сожалеть о них совершенно не стоит!
Ответить
3 час.
наверх