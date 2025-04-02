Российская армия разгромила ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Животный ужас. Поступившая информация из Курской области вызвала шок на Западе
Комментарии
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lislis lissil
Зеленский может быть уверен лишь в одной единственной для него гарантии- его шея рано или поздно встретиться с качественной веревкой-которая сожмется на его шее мертвой хваткой и он повиснет над той землей-которую ограбил и пытался уничтожить!Где бы он не находился+куда бы он не убежал-конец его однозначен именно на виселице- так что альпенштока-он может не бояться !
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7 час.
Dmitry Nikitin
И правильно ирландец падаль не считал! Вообще никого оттуда выпускать нельзя. Знали, на что шли. Никаких договоров. Из никто соблюдать не собирается, разве не ясно?!
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7 час.
Валерий Фоменков
Бандерье - это расходный материал, подлежащий утилизации путём возвращения в семейные скотомогильники, откуда их выволокли. И к славянам этот генетический мусор вообще не имеет никакого отношения, от слова совсем. Сожалеть о них совершенно не стоит!
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3 час.
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