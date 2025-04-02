lislis lissil

Зеленский может быть уверен лишь в одной единственной для него гарантии- его шея рано или поздно встретиться с качественной веревкой-которая сожмется на его шее мертвой хваткой и он повиснет над той землей-которую ограбил и пытался уничтожить!Где бы он не находился+куда бы он не убежал-конец его однозначен именно на виселице- так что альпенштока-он может не бояться !