Жительница Смоленска придумала экскурсию-променад и оказалась в книге о лучших гидах России

Мариана Двинянинова рассказала об особенностях авторской экскурсии В свет вышла книга «Лучшие экскурсоводы России», которая была создана Российским обществом «Знание», платформой «Россия - страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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