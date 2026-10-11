В Могилеве из горящего общежития эвакуировали 104 человека

Утром 11 октября в девятиэтажном общежитии на улице Белинского в Могилеве загорелась комната на восьмом этаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Помилование для Л...
- Почему Армения не...
- Срочный сбор в Кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым