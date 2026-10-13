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Татар-информ

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Сбой движка «Ак Барса», крах «Лады», фиаско Буше в «Авангарде»: обзор недели КХЛ

Сбой движка «Ак Барса», крах «Лады», фиаско Буше в «Авангарде»: обзор недели КХЛ

«Ак Барс» не может обыграть аутсайдера и сыпется, «Лада» осталась без спонсора и на грани исчезновения, а «Авангард» на фоне провального старта всерьез обсуждает смену Ги Буше.

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