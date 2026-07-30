Porsche To Cut Over A Third Of German Jobs As Auto Crisis Deepens Via Remix News, Porsche is preparing to cut more than one in three jobs in Germany under a cost-cutting measure intended to protect its remaining workforce and existing production sites until 2035.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии