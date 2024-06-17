Александр Осипов раскритиковал работы по ремонту дороги в Агинском округе

Губернатор Александр проверил ход ремонта дороги Агинское – Дульдурга. Ремонт на трех участках трассы с 33-го по 64-й километр проходит по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии