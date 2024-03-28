Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пётр Толстой: нам плевать на Макрона. Убьём…

Пётр Толстой: нам плевать на Макрона. Убьём…

Французы в шоке, таким жёстким журналисты его ещё не видели. Впрочем, им не привыкать, в том числе и к реакции своих зрителей.

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Комментарии
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ТС
Татьяна Степанова
Толстой говорит: «Я люблю Францию». Интерпретация BFM «он ненавидит Францию». А Толстой говорит по-французски... Теперь можете себе представить, как они искажают слова, сказанные по-русски?   Молодец Толстой! донес все на родном языке французам, искажения исключил
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15 час.
A
Artekovec
Он же ТОЛСТОЙ, а не какой-то МАКРОН или ШОЛЬЦ ! Молодец Толстой! Так их сук и надо! Они по доброму не понимают!!!
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15 час.
Александр Рожков
За такого я бы проголосовал на выборах...!
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14 час.

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