Пётр Толстой: нам плевать на Макрона. Убьём…

ТС Татьяна Степанова Толстой говорит: «Я люблю Францию». Интерпретация BFM «он ненавидит Францию». А Толстой говорит по-французски... Теперь можете себе представить, как они искажают слова, сказанные по-русски? Молодец Толстой! донес все на родном языке французам, искажения исключил

A Artekovec Он же ТОЛСТОЙ, а не какой-то МАКРОН или ШОЛЬЦ ! Молодец Толстой! Так их сук и надо! Они по доброму не понимают!!!