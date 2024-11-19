В США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией

США перешли в стадию прямого противостояния с Россией, разрешив Украине бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
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