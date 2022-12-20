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Полезные десерты Jean René

Полезные десерты Jean René

Создатели бренда ставили перед собой задачу – разработать действительно полезные десерты. Задуманное удалось реализовать за счет использования натуральных ингредиентов и отсутствия пальмового масла, красителей, ароматизаторов, снижения сахара.

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