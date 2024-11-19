Байден отказался подтверждать разрешение Киеву бить ATACMS по России

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Действующий президент США Джо Байден и Совет национальной безопасности Белого дома не предоставляют официальных комментариев по поводу разрешения на использование ракет ATACMS для ударов по территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии