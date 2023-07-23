Ванилла SU

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Рассказываем об ароматах, которые стали важными вехами в истории парфюма (но о которых мало кто вспоминает).

Рассказываем об ароматах, которые стали важными вехами в истории парфюма (но о которых мало кто вспоминает).

﻿﻿Помимо «звезд» первой величины, таких как Chanel No. 5 или Shalimar от Guerlain, в истории парфюмерии есть ароматы, которые оставили в ней очень заметный след, а некоторые даже стали маленькой революцией.

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