В народном календаре Великая суббота, а также день Евтихия. В канун Пасхи традиционно красят яйца, пекут куличи, стараются примириться с теми, с кем в ссоре.
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В народном календаре Великая суббота, а также день Евтихия. В канун Пасхи традиционно красят яйца, пекут куличи, стараются примириться с теми, с кем в ссоре.