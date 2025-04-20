Какой сегодня праздник: 21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля более чем в 50 странах отмечается Всемирный день творчества и инноваций. Впервые праздник отметили в 2002 году для поддержки и продвижения творческого и инновационного подхода в различных областях человеческой деятельности.
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