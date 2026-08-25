Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 18 месяцев с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года родители второго и последующих детей получат право на удлинённые ипотечные каникулы — до 18 месяцев, рассказал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель.
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