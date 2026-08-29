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К 1 сентября завершена реконструкция теплосетей у 19 школ и детских садов

К 1 сентября завершена реконструкция теплосетей у 19 школ и детских садов

На территориях 19 образовательных учреждений в Выборгском, Невском, Приморском и Колпинском районах заменили 657 метров устаревших коммуникаций на современные трубы с системой дистанционного контроля.

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