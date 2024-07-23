В ГД предложили считать ношение гаджетов в зоне СВО дисциплинарным проступком

Для военных, которые нарушили запрет предоставления СМИ или распространения в интернете информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение, предложили ввести дисциплинарный арест на срок до десяти суток.
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