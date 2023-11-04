Россия получила приглашение на заседание глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии

Россия планирует принять участие во встрече глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Ведомство получило приглашение на мероприятие, которое пройдет в Скопье, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
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