Россия получила приглашение на заседание глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии

Россия планирует принять участие во встрече глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Ведомство получило приглашение на мероприятие, которое пройдет в Скопье, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.