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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Чесноков: «Никто из наших теннисистов всерьез не претендует на победу на US Open»

Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на победу на US Open . «Я думаю, что никто из наших теннисистов всерьез на победу не претендует.

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