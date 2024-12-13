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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. Спринт. Халили убежит первой, Резцова – 13-й, Миронова – 15-й, Казакевич – 19-й, Дербушева – 32-й, Наталия Шевченко - 36-й, Сливко – 37-й

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону Ижевск Женщины, спринт  Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

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