Страны Запада работают над тем, чтобы убедить мировую общественность в образе «Украины-жертвы». Они выставляют ее в качестве форпоста демократических ценностей, написал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинского издания Diario Popular.
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