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ИА Регнум

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VK WorkSpace изучил, какие документы чаще создают работники разных отраслей

Эксперты VK WorkSpace изучили, как сотрудники из разных отраслей используют текстовые документы, таблицы и презентации.

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