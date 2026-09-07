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Воронежские новости

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За оправдание беспилотных и ракетных атак по Воронежу в сети задержали жителя Курганской области

За оправдание беспилотных и ракетных атак по Воронежу в сети задержали жителя Курганской области

Поводом для уголовного преследования стали посты и комментарии, в которых мужчина, по данным УФСБ, оправдывал атаки беспилотников и ракет по воронежским объектам, а также теракт на Крымском мосту.

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