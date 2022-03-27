ВСУ совершили обстрел Петровского района Донецка

Согласно данным, полученным от представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 27 марта, в 8:35 утра украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.
Согласно данным, полученным от представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 27 марта, в 8:35 утра украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.
Свежие комментарии