«Испытай себя»: как принять участие в екатеринбургской «Майской прогулке»

18 мая в Екатеринбурге в 42-й раз пройдет ежегодная акция «Майская прогулка». Что необходимо предпринять чтобы стать участником мероприятия, как выбрать наиболее безопасный маршрут и что взять с собой на прогулку – об этом в материале «ФедералПресс».