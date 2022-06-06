Сотрудники ЦПЭ МВД по РСО - Алания установили подозреваемого в оскорблении чувств верующих

Оперативники Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО - Алания совместно с сотрудниками УФСБ России по РСО - Алания установили лицо, разместившее в одной из социальных сетей материалы, возбуждающие ненависть и вражду.

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