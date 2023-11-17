Песков: РФ открыта для всех, кроме врагов

РФ остается открытой для уехавших за рубеж россиян. Однако возвращение тех, кто во время пребывания за границей стал ругать свою страну, может оказаться очень сложным, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информканалу «МГИМО 360».