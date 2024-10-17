Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Таджикистане стартовала активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2024»

В Таджикистане стартовала активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2024»

Объединенный пресс-центр учений ОДКБ сообщает о начале активной фазы учений ОДКБ «Рубеж-2024» . Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона проходят на полгионе Харб-Майдон в Таджикистане.

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