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ВЕСТИ КРЫМ

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Житель Алтайского края осуждён в Бахчисарайском районе за избиение знакомого

Житель Алтайского края осуждён в Бахчисарайском районе за избиение знакомого

В мае после распития спиртного мужчина встретил приятеля у многоквартирного дома. Во время ссоры он ударил его кулаком в лицо, а когда тот упал — продолжил наносить удары.

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