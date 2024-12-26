Российский аниме-хоррор MiSide внезапно оказался хитом Steam — восторженные отзы...

Российский аниме-хоррор MiSide внезапно оказался хитом Steam — восторженные отзывы игроков, сотни тысяч проданных копийПсихологический аниме-хоррор от первого лица MiSide, выпущенный 11 декабря дуэтом российских инди-разработчиков Aihasto при поддержке издателя IndieArk (Shochiku в Японии), неожиданно оказался настоящим хитом Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)